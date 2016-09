Unfälle

Ein mit Tausenden Hühnern beladener Laster ist auf der A31 nahe Isterberg (Kreis Grafschaft Bentheim) verunglückt. Bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen verendeten mehrere der 6000 bis 7000 Tiere, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Isterberg. Wie viele Tiere genau starben, stand zunächst nicht fest. Der Fahrer war mit seinem Lkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr einen Grünstreifen und landete schließlich in einem Graben. Dort fiel der Laster auf die Beifahrerseite. Der Fahrer konnte sich eigenständig befreien; er erlitt leichte Schürfwunden. Die Bergungsarbeiten waren am Donnerstagmorgen zunächst weiter im Gange; die Autobahn solle zudem im Laufe des Morgens vollständig gesperrt werden, so die Sprecherin weiter.

dpa