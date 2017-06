Feuerwehrmänner stehen am Unfallort in Delmenhorst. © Marco Julius/Delmenhorster Kreisblatt

Unfälle

Laster kracht in Wohn- und Geschäftshaus

Ein Lastwagen ist in Delmenhorst in ein geparktes Auto und anschließend in ein Wohn- und Geschäftshaus gekracht. Der 41-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte.