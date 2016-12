Unfälle

Wenige Tage nach einem schweren Auffahrunfall auf der A 31 in Ostfriesland ist ein 78-Jähriger gestorben. Der Mann erlag in der Nacht zum Montag seinen Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Moormerland. Bei dem Unfall in Moormerland war am Donnerstag auch eine 31-Jährige ums Leben gekommen. Die Fahrerin eines Kleinwagens starb noch an der Unfallstelle, ein 23-Jähriger und ein 29-Jähriger wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Polizei hatte ein 26 Jahre alter Lastwagenfahrer das Ende eines Staus übersehen und war ungebremst aufgefahren. Dabei schob er einen weiteren Laster, einen Transporter mit Anhänger und drei Autos zusammen.

dpa