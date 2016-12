Kriminalität

Laserpointer-Attacken auf Piloten weiter großes Problem

Deutsche Luftfahrtunternehmen haben in den ersten elf Monaten dieses Jahres insgesamt 202 Laser-Attacken gemeldet. 129 Blend-Angriffe ereigneten sich in Deutschland, wie das Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig auf dpa-Anfrage mitteilte.