Clemens G. Frie, noch Vorstandsvorsitzender der Agravis Raiffeisen AG. © Holger Hollemann/Archiv

Unternehmen

Langjähriger Agravis-Chef geht

Nach 13 Jahren an der Spitze von Deutschlands zweitgrößtem Agrarhändler Agravis gibt Clemens Große Frie am Jahresende seinen Posten ab. Sein seit Jahren vorgegebenes Ziel einer Umsatzrendite von einem Prozent erreicht der Manager im laufenden Jahr nicht, wie Große Frie der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Münster verriet.