Weil sie einen Bekannten zwei Tage lang massiv körperlich und sexuell misshandelt haben, hat das Landgericht Hildesheim zwei Männer und eine Frau zu langen Haftstrafen verurteilt.

Hildesheim. Die beiden 43 Jahre alten Männer erhielten am Mittwoch sieben Jahre und zwei Monate beziehungsweise acht Jahre Haft. Die 45 Jahre alte Angeklagte wurde zu achteinhalb Jahre Haft verurteilt. Alle hätten sich der besonders schweren Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung schuldig gemacht, sagte ein Gerichtssprecher. Außerdem wurde die Unterbringung der drei Alkoholkranken in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Das Martyrium für das heute 37-jährige Opfer begann am 22. Dezember vergangenen Jahres in Gronau an der Leine, wo der Mann den 45. Geburtstag seiner Nachbarin in deren Wohnung mitfeiern wollte. Weil die Frau vermutete, das Opfer habe eine Flasche Wodka unterschlagen, versetzte sie ihm einen Faustschlag. Es folgte eine Orgie von Gewalt, Folter und sexueller Demütigung. Dabei erlitt der Mann zahlreiche Knochenbrüche und soll bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden sein.

Während der Quälereien floß flaschenweise Wodka. Zwischenzeitlich überlegte das Trio laut Anklage, ob man das Opfer im Keller mit einer Kettensäge zerteilt. Als die drei den Mann in Frauenkleidung gesteckt auf den Strich schicken wollten, konnte er Hilfe rufen.

