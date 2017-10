Lang vermisste Werke kehren in Bremer Kunsthalle zurück

Kunst

Zwei seit dem Zweiten Weltkrieg vermisste Werke aus dem Kupferstichkabinett der Bremer Kunsthalle sind in das Museum zurückgekehrt. Eine Zeichnung des Malers Lovis Corinth (1858-1925) sowie eine Radierung von Adolph von Menzel (1815-1905) konnten gegen Zahlung eines Finderlohns aus holländischem Privatbesitz zurückerworben werden, wie die Museumssprecherin am Donnerstag mitteilte.

Bremen. Beide Werke waren demnach 1943 ins Schloss Karnzow in der Mark Brandenburg ausgelagert worden. Bei einer Plünderung des Schlosses verschwanden sie. In den 1990er Jahren erhielt das Museum Angebote für die Kunstwerke, zu einer Einigung kam es damals aber nicht. "Unmittelbar nach dem Scheitern der Verhandlungen mit Bremen wurden die Blätter offenbar verkauft", sagte die Sprecherin.

Die Bleistiftzeichnung "Bildnis des Königsberger Malers Carl Bublitz" von Corinth ist dem Museum zufolge auf das Jahr 1890 datiert. Der Kunstverein in Bremen hatte sie 1923 erworben. Das zweite lange verschollene Werk mit dem Titel "Stille Teilnahme, oder: Die erzürnte Hausfrau" stammt aus dem Jahr 1887 und gelangte 1908 in den Besitz des Kunstvereins. Beide Werke sind seit August wieder in Bremen.

dpa