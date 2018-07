Landwirte warnen auf Autobahnrastplätzen vor der Afrikanischen Schweinepest. Mitglieder des Landvolks verteilten am Freitag Flugblätter, die in mehreren Sprachen auf die Gefahren der in Osteuropa ausgebrochenen Tierseuche aufmerksam machen, wie die Sprecherin des Bauernverbandes, Silke Breustedt-Muschalla, in Hannover sagte.