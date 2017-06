Spargel wird auf einem Wochenmarkt angeboten. © Holger Hollemann/Archiv

Agrar

Landwirte blicken auf durchwachsene Spargelsaison

Die Spargelanbauer blicken in diesem Jahr auf eine sehr durchwachsene Saison zurück: Von der geernteten Menge her rechnen die Experten für die deutschen Anbaugebiete mit einer Ernte auf Vorjahresniveau - was etwa 120 000 Tonnen Spargel entspricht.