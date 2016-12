Werner Hilse, Präsident des Landvolks Niedersachsen. © Sebastian Gollnow/Archiv

Agrar

Landvolk warnt: Landwirte nicht überfordern

Landvolkpräsident Werner Hilse hat davor gewarnt, Bauern in der Frage etwa des Tierwohls bei gleichzeitig niedrigen Preisen zu überfordern. Die Tierwohldiskussion bei anhaltender Schnäppchenmentalität der Verbraucher sei nur eine der Herausforderungen für die Bauern, sagte der Präsident des Landesbauernverbands auf einer Mitgliederversammlung am Mittwoch in Hannover.