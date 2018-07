Das Landvolk fordert einen Aufschub des Verbotes der betäubungslosen Kastration von Ferkeln. "Eine zeitnahe und schnell umsetzbare Lösung ist hierzulande nicht in Sicht, so dass eine Verschiebung des Kastrationsverbotes aus Sicht des Landvolks unausweichlich ist", schrieb Landvolk-Präsident Albert Schulte to Brinke laut Mitteilung von Montag in einem Brief an alle Bundestagsabgeordneten.