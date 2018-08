Bad Iburg

"Wir haben das durchaus kontrovers diskutiert im Vorstand", sagte am Sonntag der Präsident des Landvolks Niedersachsen, Albert Schulte to Brinke, in Bad Iburg zu der Forderung Rukwieds.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Bauernverband Nordostniedersachsen die Forderung Rukwieds kritisiert. "Es entsteht der Eindruck, es wird mit der Gießkanne verteilt. Und dem ist ja nicht so", sagte Schulte to Brinke. Am Ende würden nur wenige Betriebe etwas von dem Geld sehen, und auch nur nach langer Wartezeit. "Es geht nur darum, einigen Betrieben, die wirklich existenziell betroffen sind, zu helfen", sagte Schulte to Brinke.

Das Landvolk fordert grundlegende Hilfe zur Selbsthilfe. So sollten 80 Prozent der EU-Direktzahlungen bereits zum Oktober ausgezahlt werden. Die EU-Kommission hat bereits eine frühere Auszahlung der Fördergelder in Aussicht gestellt. Zu den weiteren Forderungen gehört, dass rund 200 000 Hektar Ackerland in Niedersachsen, die unter normalen Umständen nach EU-Recht mit nicht nutzbaren Zwischenfrüchten begrünt werden sollen, zum Anbau von Winterfutter freigegeben werden. "Das könnte den Betrieben helfen", sagte Schulte to Brinke.

Notwendig sind aus Sicht der Landwirte unter anderem auch die Genehmigung zusätzlicher Wassermengen zur Beregnung von Futterflächen und die Berücksichtigung der schlechten Ernte bei der Nährstoffberechnung und der Düngebilanz. Auf Bundesebene fordern die niedersächsischen Landwirte, dass den Betrieben eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage und eine Mehrgefahrenversicherung ermöglicht werden.

dpa