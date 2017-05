Parteien

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa sieht bei der Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Niedersachsen die SPD vor der CDU. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der SPD unter 1001 Wahlberechtigten zwischen dem 18. und 28. April käme die SPD auf 36 Prozent, die CDU auf 35. Die Grünen sehen die Wahlforscher bei aktuell 8 Prozent, FDP und AfD kommen auf jeweils 6 Prozent.

Hameln. Die Linke verpasst mit 4 Prozent den Einzug in den Landtag. Die nächste Landtagswahl in Niedersachen ist im Januar 2018. Die SPD stellte die Umfrage am Samstag am Rande ihres Parteitages in Hameln vor.

dpa