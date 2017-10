Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) vor der Niedersachsen-Flagge. Foto: Holger Hollemann/Archiv

Landtag

Landtagspräsident Busemann würdigt Föderalismus

Niedersachsens Parlamentspräsident Bernd Busemann hat bei der Wiedereröffnung des Landtags in Hannover den Föderalismus in Deutschland gewürdigt. "Der Vergleich mit vielen anderen Demokratien weltweit zeigt es: Unsere föderal aufgebaute Demokratie hat Deutschland, hat Niedersachsen stabil, stark und wohlhabend gemacht", sagte Busemann bei einem Festakt am Freitag.