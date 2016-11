Der Zeiger des Tachometers eines Autos zeigt fast 90 Stundenkilometer an. © Armin Weigel/Archiv

Verbraucher

Landtag will Tacho-Schwindel bei Gebrauchtwagen ausbremsen

Niedersachsens rot-grüne Landesregierung soll auf Bundesebene Druck im Kampf gegen den verbreiteten Tacho-Schwindel bei Gebrauchtwagen machen. Im Landtag in Hannover steht am Dienstag ein entsprechender Antrag zur Abstimmung an.