Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). © Holger Hollemann

Landtag

Landtag verabschiedet ersten schuldenfreien Haushalt

Erstmals in der Geschichte Niedersachsens hat der Landtag am Donnerstag einen Haushalt ohne Neuverschuldung verabschiedet. Mit den Stimmen der rot-grünen Regierungsmehrheit beschloss das Parlament einen Etat von rund 30,4 Milliarden Euro für 2017 und knapp 31 Milliarden Euro für 2018. In beiden Jahren sollen keine neuen Kredite aufgenommen werden.