Im Fall einer seit Juni 2017 vermissten 55-jährigen Frau aus Oldenburg haben die Ermittler einen Tatverdächtigen in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sitzt der 56-jährige Pole wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes inzwischen in Untersuchungshaft.