Abgeordnete sitzen im Landtag von Niedersachsen. © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Landtag

Landtag debattiert über Grünenantrag auf weltlichen Feiertag

Die Diskussion über einen neuen Feiertag in Niedersachsen geht am heutigen Donnerstag in eine weitere Runde. Die Grünen wollen in der Landtagssitzung (09.00 Uhr) mit einem Antrag durchsetzen, dass der neue Feiertag kein religiöser, sondern ein weltlicher sein soll.