Hochschulen

Rund 15 Millionen Euro hat der niedersächsische Landtag als zusätzliche Landesmittel für den Libeskind-Bau der Leuphana Universität in Lüneburg bewilligt. Der Haushaltsausschuss stimmte der zweiten Nachtragsplanung am Montag zu, wie eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums mitteilte.

Lüneburg. Der Landesanteil an den Baukosten steigt damit auf rund 36 Millionen Euro. Die Oberfinanzdirektion schätze in einem Prüfbericht, dass das neue Zentralgebäude vermutlich 100 bis 105 Millionen Euro kosten werde, hieß es weiter. Bis jetzt seien Baukosten in Höhe von 92,5 Millionen Euro entstanden, sagte ein Uni-Sprecher am Montag. "Mit Blick auf letzte, noch vorhandene Risiken" könnten die Kosten am Ende die 100-Millionen-Marke knapp übersteigen.

dpa