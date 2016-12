Gesellschaft

Booß-Ziegling von der Niedersächsischen Initiative gegen Berufsverbote. © Julian Stratenschulte

Landtag beschließt Aufarbeitung von Berufsverboten

Ein Beauftragter der Landesregierung soll künftig das Schicksal der Betroffenen von Berufsverboten in den 70er und 80er Jahren aufarbeiten. In Niedersachsen waren in dieser Zeit mehr als hundert Menschen vom sogenannten Radikalenerlass betroffen, darunter vor allem Lehrer.