Das Känguru Viggo soll nach einer Anordnung des Landkreises Celle in Obhut einer Wildtierstation bleiben. Die bisherige Besitzerin muss das Beuteltier unentgeltlich an die Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen abtreten, wie aus einem der dpa vorliegenden Schreiben hervorgeht.