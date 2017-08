Das Gebäude des Amtsgerichtes in Bremerhaven. © Ingo Wagner/Archiv

Justiz

Richter am Landgericht Bremen müssen für Strafprozesse jetzt nicht mehr nach Bremerhaven reisen. Dort nimmt am Freitag eine auswärtige Landgerichts-Kammer ihre Arbeit auf.

Bremerhaven. Bisher hatte diese ihren Sitz in Bremen. In Bremerhaven sollen drei neue Stellen entstehen, wie ein Sprecher des Justizressorts am Donnerstag sagte. Weil die Richter nicht mehr extra aus Bremen kommen müssten, könne Zeit gespart werden und Reisekosten könnten entfallen. Die Kammer wird im Amtsgericht Bremerhaven sitzen und die Säle dort für die Hauptverhandlungen benutzen.

dpa