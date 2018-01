Ulrika Engler. © Julian Stratenschulte/Archiv

Gesellschaft

Landeszentrale für politische Bildung will Angebot ausweiten

Ein Jahr nach dem Neustart will die wiedereingeführte Landeszentrale für politische Bildung ihr Angebot ausweiten. Künftig sollen in mehr Städten Niedersachsens und im ländlichen Raum Angebote der Landeszentrale geschaffen werden, teilte die Landeszentrale (LpB) in Hannover mit.