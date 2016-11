Bildung

Die neue niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung soll nach den Worten der künftigen Direktorin Ulrika Engler eine "Marketing-Agentur für Demokratie" werden.

Hannover. Angesichts von Rechtspopulismus und einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft sei politische Bildung nötiger denn je, sagte die 41-Jährige, die ihren Posten am 15. Januar antritt.

Engler leitete zuletzt die Bildungseinrichtung aktuelles forum mit Sitz in Gelsenkirchen. Die unter der schwarz-gelben Regierung 2004 abgeschaffte Landeszentrale geht nach mehr als zehnjähriger Pause mit einer neuen Ausrichtung an den Start. Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajić (Grüne) kündigte an, die Bildungsangebote dorthin zu bringen, wo die Menschen seien - etwa an den Arbeitsplatz, in den Sportverein oder ins Internet.

