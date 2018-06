Hannover

Die Klausurtagung sei in konstruktiver Stimmung verlaufen. "Es wurde stringent verhandelt, und es wurde auch entschieden, was mit der VW-Milliarde passiert." Weitere Einzelheiten dazu nannte sie nicht.

Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) will an diesem Montag gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und dessen Stellvertreter, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), das Zahlenwerk zum Haushalt 2019 in Hannover präsentieren. Im Fokus des Interesses steht die Frage, wie das im Abgasskandal gegen VW verhängte Bußgeld in Höhe von einer Milliarde Euro verwendet wird. Vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur und geringer Arbeitslosenzahlen sind die Kassen des Landes gut gefüllt.

dpa