Die neue Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast (CDU). © Julian Stratenschulte/Archiv

Landtag

Landesregierung will in der Agarpolitik Dialog voranbringen

Die neue rot-schwarze Landesregierung in Niedersachsen will in der Landwirtschaftspolitik verloren gegangenes Vertrauen zwischen der Branche und den Verbrauchern zurückgewinnen.