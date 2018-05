Vertreter von Land und Kommunen haben sich laut Landesregierung über die Finanzierung der beitragsfreien Kita in Niedersachsen geeinigt. Am späten Mittwochabend habe man sich mit den kommunalen Spitzenverbänden auf ein Gesamtpaket von zusätzlich 328 Millionen Euro bis Sommer 2022 verständigt, teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit.