Kommunen

Die Finanzlage von Niedersachsens Kommunen ist derzeit gut. Trotzdem tun sie nicht genug, um ihre Schulden zu verringern, kritisiert der Landesrechnungshof in seinem Kommunalbericht.

Hannover. Niedersachsens Kommunen müssen ihre derzeit gute Finanzlage stärker zum Abbau von Schulden nutzen. Das ist das Fazit des Kommunalberichts, den die Präsidentin des Landesrechnungshofes, Sandra von Klaeden, am Donnerstag in Hannover vorgelegt hat. "Trotz der VW-Krise und bestehender Belastungen durch die Aufnahme von Flüchtlingen geht es den Kommunen in Niedersachsen derzeit gut", teilte von Klaeden mit. Die obersten Rechnungsprüfer sehen diverse Möglichkeiten, die Ausgabendisziplin zu erhöhen und potenzielle Einnahmequellen besser zu nutzen.

KLEINE GRUNDSCHULEN

Die Prüfer untersuchten bei zwölf Kommunen, wie sie auf den Rückgang der Schülerzahlen reagieren. Sie kamen zu dem Schluss, dass die betroffenen Gemeinden 15 ihrer insgesamt 61 Grundschulen schließen oder mit anderen zusammenlegen müssten. Pro geschlossener Schule ergebe sich ein Einsparungspotenzial von 48 000 Euro jährlich. Dem Land empfiehlt der Rechnungshof, eine einheitliche Mindestschülerzahl festzulegen.

GEBÄUDEREINIGUNG

Nach Ansicht des Rechnungshofes könnten die Kommunen sparen, wenn sie die Reinigung ihrer Gebäude Fremdfirmen überlassen würden, statt eigenes Personal dafür zu beschäftigen. Ein Vergleich der Reinigungskosten bei drei Landkreisen ergab: Die Kosten für Gebäudereinigung durch kommunale Beschäftigte waren bei gleicher Qualität anderthalb Mal so hoch wie die Kosten für eine private Firma.

COMPUTER UND BÜROTECHNIK

Bei der Anschaffung von Computern, Druckern und anderer Bürotechnik sind die Städte und Gemeinden gesetzlich verpflichtet, mindestens drei Preisangebote einzuholen. Die Überprüfung bei sieben Kommunen ergab jedoch, dass bei fast jeder zweiten Beschaffung nur ein Anbieter gefragt wurde.

KREDITMANAGEMENT

Haben die Kommunen zeitweise keine Finanzmittel für rechtzeitige Auszahlungen zur Verfügung, dürfen sie Liquiditätskredite aufnehmen. Diese sollten aber auf ein Minimum reduziert bleiben. Bei mehreren Kommunen stießen die Prüfer auf Liquiditätskredite in Millionenhöhe, obwohl die Rechnungen auch ohne Kredit hätten bezahlt werden können.

ABLÖSEBETRÄGE FÜR PARKPLÄTZE

Wer ein Haus baut, muss dafür auch Parkplätze bauen - oder der Gemeinde einen festgelegten Geldbetrag zahlen, den sie für den Bau kommunaler Parkplätze verwendet. Bei fünf überprüften Städten und Gemeinden war diese Summe aber nicht hoch genug, um Baukosten für den Parkplatz abzudecken. In drei Fällen waren die Kostenschätzungen älter als zehn Jahre.

SONDERNUTZUNG ÖFFENTLICHER PLÄTZE

Für die Nutzung einer öffentlichen Straße oder eines Platzes, etwa durch einen Zirkus oder für Infostände, sehen die Satzungen der Kommunen in der Regel eine Gebühr vor. Trotzdem verzichteten die Gemeinden häufig auf diese Einnahmemöglichkeit, obwohl ihre Finanzlage dies eigentlich nicht zulasse, rügte der Rechnungshof.

dpa