Ausstellungen

Original-Handschriften von Heinrich Heine und Albert Einstein sind als Teil der Ausstellung "Wissenschaft des Judentums" im Landesmuseum Braunschweig zu sehen.

Braunschweig. Die Schau des Leo Baeck Instituts in New York wird nach Museumsangaben von Donnerstag an erstmals in Deutschland gezeigt. Sie führt thematisch zurück in die Zeit um 1800, als jüdische Intellektuelle begannen, das Judentum zum Gegenstand moderner Forschung zu machen. Die Region Braunschweig spielte bei dieser Entwicklung eine besondere Rolle, heißt es in der Ausstellung. Unter den New Yorker Exponaten sind einige, die ihren Ursprung in Wolfenbüttel haben. Sie sollen damit erstmals in die Region ihrer Entstehung zurückkehren.

dpa