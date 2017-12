Der Landesbischof Ralf Meister hält den Heiligabend-Gottesdienst. © Peter Steffen

Feiertage

Landesbischof Meister: Botschaft Gottes ist für alle da

Der evangelische Landesbischof Hannovers, Ralf Meister, kritisierte an Heiligabend die verschwindende Bedeutung Gottes im Leben der Menschen. "Gott wird aus dem Lebensband einer Gesellschaft, eines Landes, des täglichen Lebens herausgeschnitten", sagte Meister in seiner vorab veröffentlichten Heiligabend-Predigt in der Marktkirche Hannovers.