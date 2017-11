Geschichte

Das Niedersächsische Landesarchiv ist seit Dienstag im Besitz eines besonderen Bücher-Schatzes. Es handelt sich um neun sogenannte Bergbau-"Fremdenbücher" aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Clausthal-Zellerfeld. Darin ist dokumentiert, welche Gäste in die Grube "Dorothea" in Clausthal-Zellerfeld eingefahren sind. Dabei sind Einträge unter anderem der Dichter Goethe und Heine sowie des Philosophen Arthur Schopenhauer. Schon vor Beginn des Massentourismus war der Harz ein Reiseziel für Gelehrte. Neben der Besteigung des Brockens waren Besuche in Bergbaugruben beliebt. Die Gäste trugen sich in die Fremdenbücher der Gruben ein. Diese Bücher, die jetzt aus dem Besitz des Bergarchivs Clausthal in den des Landesarchivs übergingen, gelten als historische Quellen von europäischem Rang.

dpa