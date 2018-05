Niedersachsen will möglichst schnell wieder öffentlich vor Betrieben warnen, die es mit der Hygiene bei Lebensmitteln nicht so genau nehmen. Nach einem entsprechenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei ein Erlass in Vorbereitung, der den Kommunen Hinweise zur Rechtslage und Umsetzung gebe, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit.