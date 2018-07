Hannover

Grundsätzlich sei das gegenwärtige Kontrollsystem wirksam. "Allerdings besteht nach Ansicht der Landesregierung Verbesserungspotenzial in qualitativer und quantitativer Hinsicht", schreibt das Ministerium. So sollten Veterinäre auch die in den Tierkörperbeseitigungsanstalten angelieferten Kadaver auf Verletzungen und Krankheiten untersuchen und im Verdachtsfall bei den betreffenden Landwirten kontrollieren. Dazu müsste aber erst das Tierschutzgesetz geändert werden.

dpa