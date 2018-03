Innenminister Boris Pistorius (SPD). © Daniel Bockwoldt/Archiv

Verkehr

Handy am Steuer: Land will Polizeikontrollen verstärken

Niedersachsen will mit verstärkten Polizeikontrollen gegen die Ablenkung durch Smartphones im Straßenverkehr vorgehen. "Der Kontrolldruck wird erhöht, darauf sollte sich jeder einstellen", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in Hannover bei der Vorlage der jährlichen Unfallstatistik.