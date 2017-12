Regierung

Land will Gespräche mit Islamverbänden wieder aufnehmen

Nach fast einem Jahr Pause nimmt die Landesregierung in der kommenden Woche wieder Gespräche mit den Islamverbänden in Niedersachsen auf. Unter anderem soll es bei der Unterredung am Mittwoch in der Staatskanzlei um die Imam-Ausbildung gehen, sagte eine Sprecherin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zu einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).