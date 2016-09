Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz. © Julian Stratenschulte/Archiv

Extremismus

Land will Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt einrichten

Das Land Niedersachsen will bis Anfang nächsten Jahres Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt einrichten. Betroffene Menschen sollten auf die bestmögliche Art unterstützt werden, sagte Landesjustizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) am Mittwoch in Hannover.