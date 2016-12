Frauke Heiligenstadt. © Julian Stratenschulte/Archiv

Schulen

Land will 1000 Sozialpädagogen an niedersächsischen Schulen

Die niedersächsische Landesregierung will die Sozialarbeit an Schulen deutlich aufstocken. Ab 2021 sollen insgesamt rund 1000 Vollzeitstellen in diesem Bereich dauerhaft zur Verfügung stehen, kündigte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) am Montag in Hannover an.