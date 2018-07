Auf den Autobahnen in Niedersachsen wird es vorerst keine besonderen Tempolimits wegen der Hitze geben. "Die Betonfahrbahnen werden sehr genau begutachtet. Solange die Einschätzung der Experten lautet, dass alles stabil ist, sehen wir keinen Grund für ein Tempolimit", sagte ein Sprecher des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums am Mittwoch in Hannover.