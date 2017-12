Regierung

Land und Muslime noch uneins bei künftiger Kooperationsform

Die neue Landesregierung und die muslimischen Verbände in Niedersachsen sind noch uneins, wie die künftige Zusammenarbeit gestaltet werden soll. Untersucht werden solle, ob es zu dem ursprünglich angestrebten und inzwischen auf Eis gelegten Staatsvertrag auch Alternativen gibt, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach einem Antrittsbesuch der Verbände am Mittwoch in Hannover.