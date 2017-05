Wolf. © Ingo Wagner/Archiv

Tiere

Land stellt nach Wolfsrissen höhere Zahlungen in Aussicht

Viehhalter in Niedersachsen können auf höhere Ausgleichszahlungen nach Wolfsrissen sowie mehr Geld für sichere Zäune hoffen. Pro Betrieb könnten nun Ausgleichszahlungen bis maximal 30 000 Euro jährlich gewährt werden, teilte das Umweltministerium am Donnerstag in Hannover mit.