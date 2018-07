Einwohner und Unternehmer in Niedersachsen können sich den Gang zum Amt mit ausgefüllten Unterlagen auf Papier demnächst sparen. Bürger, Unternehmen und Verbände sollen ihre Verwaltungsangelegenheiten schon in wenigen Jahren online abwickeln können, kündigte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag bei der Vorlage eines Digitalisierungsgesetzes an.