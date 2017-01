Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Haushalt

Land kommt schon 2016 ohne neue Schulden aus

Vier Jahre früher als gefordert kommt das Land Niedersachsen ohne neue Schulden aus. Nach einer vorläufigen Bilanz der Steuereinnahmen für 2016 wurde es schon im vergangenen Jahr nicht nötig, die eingeplanten Kredite von 480 Millionen Euro in Anspruch zu nehmen, teilte das Finanzministerium in Hannover am Dienstag mit.