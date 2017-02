Spaziergänger auf dem Deich in Norddeich (Niedersachsen). © Matthias Balk/Archiv

Hochwasser

Land gibt mehr für Küstenschutz aus

Das Land Niedersachsen erhöht in diesem Jahr seine Ausgaben für den Küstenschutz. 2017 werde das Land 71,6 Millionen Euro für die Deiche ausgeben, teilte das Umweltministerium am Freitag in Hannover mit.