Die beschädigte Friesenbrücke am 08.12.2015. © Lars Klemmer

Schifffahrt

Das Land Niedersachsen gibt der Deutschen Bahn einen Millionenkredit für die Wiederherstellung der zerstörten Emsbrücke im ostfriesischen Weener. Die Vereinbarung zur Vorfinanzierung der Kosten haben Bahnchef Rüdiger Grube und Staatssekretärin Daniela Behrens aus dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Weener unterzeichnet.

Weener. Bahn und Bund können die Summe von 30 Millionen Euro derzeit nicht bereitstellen. Auf Initiative der Papenburger Meyer-Werft soll jetzt auch ein völliger Neubau der Friesenbrücke geprüft werden. "Das würde aber teurer und und auch länger dauern", sagte Grube. Über diese Variante soll in vier Wochen bei einem erneuten Treffen beraten werden.

Spätestens 2021 soll die längste Eisenbahn-Klappbrücke Deutschlands an der Bahnstrecke Groningen-Leer wieder in Betrieb sein. Im Dezember 2015 war ein Frachtschiff gegen einen Teil des 335 Meter langen Stahlbauwerks gekracht und hatte einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet.

dpa