Landtag

Mehr Polizisten, mehr Unterricht, mehr Betreuung: Alles soll der neue Haushalt bringen. Die Regierung ist von sich und ihrem Etat überzeugt. Die Opposition ist aufgebracht und hadert mit den Plänen. "Ideenlos" und "kraftlos" gehören zu den harmloseren Vorwürfen.

Hannover. Erstmals seit 70 Jahren nimmt das Land Niedersachsen im kommenden Jahr keine neuen Kredite mehr auf - ein Novum in der Landesgeschichte. Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) warnte am Dienstag bei der Generaldebatte zum Doppelhaushalt 2017/2018 trotzdem vor den globalen Gefahren für die niedersächsische Finanzpolitik. "Besser wird es kaum werden. Schlechter hingegen kann es ganz schnell werden", sagte der SPD-Politiker im Landtag in Hannover.

Eine mögliche neue Verschärfung der Flüchtlingssituation, konjunkturelle Auswirkungen des geplanten Brexit oder der von Donald Trump angekündigte Eingriff der USA in den freien Welthandel, alles das könne sich auf die künftige Finanzplanung auswirken.

Der Haushalt soll am Donnerstag endgültig vom Parlament beschlossen werden. Er sieht Ausgaben von rund 30,4 Milliarden Euro für 2017 und knapp 31 Milliarden für 2018 vor. Nicht nur im kommenden Jahr sollen keine neuen Schulden mehr gemacht werden, auch 2018 nicht. Allerdings muss das Land den bestehenden Schuldenberg von rund 58 Milliarden Euro Schritt für Schritt abtragen.

Einige der Schwerpunkte im Haushalt sind nach Angaben des Finanzministers ein deutlicher Ausbau der Kinderbetreuung, eine bessere Unterrichtsversorgung und eine Stärkung der Polizei. "Wir werden 1000 Polizeibeamte mehr im Einsatz haben."

Schneider verteidigte den Entwurf gegen heftige Kritik der Opposition. "Sie haben hier auf Show gesetzt anstatt sich sachkundig zu machen", sagte er zu FDP und CDU.

Zuvor hatten vor allem die Fraktionsvorsitzenden der Landtagsopposition kräftig ausgeteilt. CDU-Fraktionschef Björn Thümler warf der Landesregierung vor allem mit Blick auf ausbleibende Investitionen finanzpolitisches Versagen vor. "Sie sind ideenlos, sie sind kraftlos", kritisierte er.

Sein Kollege von der FDP, Christian Dürr, zweifelte an der Aussagekraft der sogenannten schwarzen Null. Sie sei vor allem durch Rücklagen und die gute Ertragslage erkauft. "Diese Seite des Hauses ist in der Lage, einen ordentlichen Haushalt vorzulegen", sagte Dürr und meinte die eigene Fraktion. "Dort sitzen die Versager", fügte er mit Blick auf die Regierungsbänke hinzu.

"Sie versuchen erneut, mit ganz billigen Tricks den Menschen Sand in die Augen zu streuen", sagte die Fraktionsvorsitzende der SPD, Johanne Modder. Sie bezeichnete den geplanten Etat als "Meilenstein in der Geschichte" Niedersachsens. "Die schwarze Null steht."

In der zehnjährigen Regierungszeit von CDU und FDP seien die Schulden um 20 Milliarden Euro gestiegen, wies sie jede Kritik der Opposition an der rot-grünen Regierung zurück. "Niedersachsen geht es gut." Die Wirtschaft boome, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze steige und die Arbeitslosigkeit sinke. "Hören Sie auf, das Land schlecht zu reden", ermahnte Modder Union und Liberale.

Grünen-Landtagsfraktionschefin Anja Piel forderte angesichts von Umbrüchen Investitionen in die Zukunft Niedersachsens. "Momentan verändert sich ziemlich viel", sagte sie. Rechtspopulisten erstarkten und es gebe Angst vor Terror. "Wir haben vor uns die Planung der niedersächsischen Zukunft", sagte sie.

dpa