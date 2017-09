Anke Pörksen (SPD) steht an ihrem Sitzplatz. © Holger Hollemann/Archiv

Bildung

Land erhöht Zahl der Sozialarbeiter an Brennpunktschulen

Niedersachsen stockt die Zahl der zusätzlichen Sozialpädagogen an Schulen in sozialen Brennpunkten um 30 Stellen auf. Nicht wie ursprünglich geplant 20, sondern 50 Sozialarbeiter sollen in diesem Schuljahr eingestellt werden.