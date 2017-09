Land: Große Parteien verlieren bei Bundestagswahl deutlich

Wahlen

Drei Wochen vor der Landtagswahl müssen die großen Parteien in Niedersachsen bei der Bundestagswahl eine Klatsche hinnehmen. Die kleinen Parteien bekommen dagegen Rückenwind. Spekulationen über ein Jamaika-Bündnis werden jetzt auch in Niedersachsen lauter.

Hannover. CDU und SPD müssen drei Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen bei der Bundestagswahl deutliche Verluste einstecken. Die Union verlor laut einer ersten Prognose von Infratest dimap im Auftrag des NDR fast sieben Prozentpunkte im Vergleich zu 2013, bleibt aber mit Abstand stärkste Partei. Die SPD büßt mehr als fünf Prozentpunkte ein und fährt mit 28 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten bei einer Bundestagswahl in Niedersachsen ein. Die kleinen Parteien legen durchweg zu.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält das Rennen um den Sieg bei der Landtagswahl in Niedersachsen dennoch für völlig offen. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann setzt trotz des Dämpfers auf einen Machtwechsel im Land.

Für ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen sieht er zwar große Schwierigkeiten in Niedersachsen, schließt es aber nicht aus. "Man soll nie nie sagen", sagte Althusmann am Sonntag in der NDR-Sendung "Hallo Niedersachsen". "Aber mit den Grünen in Niedersachsen, die einen starken Linksruck hinter sich haben, würde so etwas denkbar schwierig werden."

Auch Politiker von FDP und Grünen halten die sogenannte Jamaika-Koalition in Niedersachsen für eher unwahrscheinlich. "Ich sehe da keinen Raum", sagte FDP-Landeschef Stefan Birkner. Die inhaltlichen Differenzen in Niedersachsen seien zu groß. Eine Koalition mit Grünen und SPD schloss Birkner komplett aus. Grünen-Landeschefin Meta Janssen-Kurz sagte, sie sehe wenig Schnittmengen mit der FDP.

Die FDP verbucht der Prognose zufolge in Niedersachsen mit einem Plus von 5,4 Prozentpunkten auf 9,6 Prozent den stärksten Zuwachs der Parteien bei der Bundestagswahl in Niedersachsen. Die Grünen kommen als zweitstärkste der kleinen Parteien auf 9,2 Prozent und erzielen damit ein leichtes Plus. Die AfD legt um 5,3 Prozentpunkte auf 9 Prozent zu und schneidet damit in Niedersachsen deutlich schlechter ab als auf Bundesebene. Die Linke käme auf 6,5 Prozent.

Die große Koalition in Berlin ist nach Ansicht von Niedersachsens Regierungschef Weil klar abgewählt worden. "Beide Regierungspartner verzeichnen heute herbe Verluste", sagte er. Die SPD habe die dritte Bundestagswahl in Folge verloren. Dennoch zeigte sich der SPD-Landeschef optimistisch, dass es der Partei gelingen könne, die Landtagswahl in drei Wochen zu gewinnen. Traditionell schneiden die Sozialdemokraten bei Landtagswahlen in Niedersachsen besser ab als im Bund.

CDU-Landeschef Bernd Althusmann reagierte verhalten auf das Ergebnis der Bundestagswahl: "Man hätte sich sicherlich ein bisschen mehr Rückenwind erhofft, aber es ist ja keineswegs ausgeschlossen, dass wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen zulegen können", sagte Althusmann.

Das gute Abschneiden der AfD betrachte er mit Sorge. "Das ist sicherlich ein Teil Denkzettel-Wahl. Es muss der CDU gelingen, in den nächsten Jahren einen Teil von der AfD wieder zurückzuholen zur CDU", sagte Althusmann. Auch Weil forderte eine harte und kompromisslose Auseinandersetzung mit der AfD.

Niedersachsens Grünen-Landeschefin Meta Janssen-Kucz sagte, der Stillstand der vergangenen vier Jahre habe den Raum für rechte Kräfte wie die AfD geöffnet. "Mich erschreckt das einfach, dass eine Partei des völkischen Nationalismus, die für Hass und Ausgrenzung steht, in den Bundestag gewählt worden ist." Für die Landtagswahl in drei Wochen in Niedersachsen bedeute das Ergebnis, dass die Grünen weiter einen klaren Wahlkampf gegen den Rechtsruck machen wollten.

dpa