Björn Thümler (CDU) spricht bei einer Klausurtagung der CDU. © Philipp Schulze/Archiv

Hochschulen

Land: 9 Millionen jährlich für Konzept zur Lehrerausbildung

Niedersachsen will ein neues, innovatives Ausbildungskonzept für angehende Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen dauerhaft finanzieren. Die seit 2014 an sechs Universitäten angebotene Ausbildung in einem zweijährigen Masterstudium hat sich nach Ansicht des Wissenschaftsministeriums sehr bewährt.