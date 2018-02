Eine Lagerhalle in Hannover brennt. © A. Sartorius

Brände

Lagerhalle in Hannover steht in Flammen

In Hannover ist ein Großbrand in einer Lagerhalle ausgebrochen. Das Feuer sei gegen 19.45 Uhr gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Demnach brannte es auch noch Stunden später, auf Fotos waren eine schwarze Rauchwolke und große Flammen, die aus dem Gebäude schlugen, zu sehen.