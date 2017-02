Ein Mann hält einen Telefonhörer in der Hand. © Julian Stratenschulte/Archiv

Kriminalität

Das niedersächsische Landeskriminalamt (LKA) warnt vor falschen Polizisten, die Bürger mit unterschiedlichen Methoden ausplündern wollen. "Die Zahl der Betrugsversuche durch angebliche Ermittlungsbeamte hat zuletzt in ganz Niedersachsen zugenommen", sagte LKA-Sprecherin Stephanie Weiß der Deutschen Presse-Agentur.

Moringen. Die Täter tauchten entweder mit gefälschtem Dienstausweisen an der Tür auf oder versuchten am Telefon, ihre Opfer unter Vorwänden zur Herausgabe von Geld, Wertgegenständen oder sensiblen Kontodaten zu bewegen. Vielfach bleibe es zwar beim Betrugsversuch, sagte die LKA-Sprecherin. Bisweilen seien die Kriminellen aber auch erfolgreich. So büßte jüngst eine 86-Jährige aus Hannover ihren Schmuck ein. Eine 89-jährige Oldenburgerin übergab Gaunern arglos Geld und Schmuck im Wert von 10 000 Euro.

dpa